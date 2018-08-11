А что ж грудь не потрогал? Фанаты обсудили «жаркое» фото Серябкиной и Нагиева

В Instagram, в фанатском аккаунте об участнице трио SEREBRO Ольге Серябкиной появилась необычная фотография под хештегом #самыйлучшийдень. Певица осталась верная себе и явила миру свои прелести. Однако поклонников заинтересовало кое-что другое.

Поклонники удивились, когда самая сексапильная «серебринка» появилась в объятиях Дмитрия Нагиева. Для выхода в свет Ольга Серябкина предпочла о-о-очень облегающее платье «под кожу». Традиционно, пышная грудь едва не выскочило из наряда певицы, но подписчиков удивило поведение Дмитрия Нагиева. Известный шоумен, конечно приобнял артистку и…. собственно, все. «Дима, а что ж за грудь не потрогал? Я бы такую вкусняшку обязательно облапил», - заявил один из юзеров. «Сиськи что надо! Димас, в чем дело? Что так скромненько?», - удивился еще один созерцатель.

«Он из образа Калоева не вышел, а может уже стареет», - поделились соображениями на это счет другие подписчики Ольги. «Да вообще, уберите это потасканного ловеласа от нее, и я покажу, что нужно делать!», - предложил еще один созерцатель. Остальные фанаты обсудили «жаркое» фото Серябкиной и Нагиева между собой, не обращаясь ни к кому из звезд. Судя по четырем тысячам лайков, снимок им очень понравился.

Дарья Светозарова