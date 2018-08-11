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| | Алексей Ягудин хочет еще одну дочь

Алексей Ягудин хочет еще одну дочь

Сегодня, 14:45

Спортсмен со своей супругой Татьяной Тотьмяниной в браке более 10 лет. В счастливых отношениях звезды спорта воспитывают двух дочерей.

 

В недавней интервью фигурист Алексей Ягудин признался, что на двух детях не собирается останавливаться. Спортсмен хочет еще одну дочку и надеется, что третьим ребенком также станет девочка. По его словам, когда он смотрит на семью, внутри появляется какая-то теплота, а домашний уют, который создала супруга не передать словами. Несмотря на то, что вторые роды были сложными и малышка родилась на несколько месяцев раньше срока, Тотьмянина не перестает поддерживать супруга.

Спортсменка поведала о тех сложных родах. По ее словам, несколько дней не могли остановить схватки, пришлось рожать раньше времени. После этого начался настоящий ад: первые шесть дней малышка не дышала, только через аппарат. Татьяна не говорила об этом супругу, но он узнал только намного позже. Многие поклонники считают, что Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин являются самой идеальной семьей. Помимо этого, оба спортсмена придерживаются одного мнения по поводу воспитания детей.


Анна Котова
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