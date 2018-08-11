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| | Счастливая Юлия Волкова выложила фото в свадебном наряде

Счастливая Юлия Волкова выложила фото в свадебном наряде

Сегодня, 14:39

Пока остается неизвестным, кто является спутником жизни певицы. Предполагается, что он старше жены и живет за рубежом.

 

Певица Юлия Волкова впервые вышла замуж за своего охранника Павла Сидорова, в браке с которым у не родилась дочь Виктория. Через три года от союза с предпринимателем Парвизом Ясиновым она родила сына Самира. Волкова даже стала мусульманкой, но потом все-равно вернулась к православию. Далее у нее было еще несколько романов, но ни один из них не сделал ее по-настоящему счастливой.

Недавно певица выложила фотографию в свадебном наряде. На вопрос о бракосочетании она так и не ответила, заявив поклонникам, что ныне ее жизнь играет яркими красками, а ее личная жизнь не является поводом для обсуждений. Любимых фанатов она призывает жить, мечтать, наслаждаться каждым днем, верить в чудеса и беречь своих близких.


Никита Готский
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