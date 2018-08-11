Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» экстремально развлекается посреди города

Александр Петров в своих соцсетях опубликовал ролик, на котором он катается на водном серфе.

Знаменитый российский актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров показал видео того, как экстремально развлекается посреди города. 29-летний артист внезапно решил попробовать себя в водном серфинге и поделиться этим с поклонниками. В ролике Петров написал, что впервые занимается подобным, но это можно заметить уже по тому, какие искренние эмоции он показывает. «Я еду сюда!», - громко отвечает кому-то за кадром Петров, пытаясь перекричать шум ревущего мотора катера.

Стоит заметить, что для первого раза артист стоит на доске очень уверенно и держится за трос только одной рукой. Александр Петров, в отличие от других звезд шоу-бизнеса, ведет аккаунты в социальных сетях специфическим образом – редко публикует фото, еще реже селфи или фото родных, друзей. Что еще более удивительно, ничего не рекламирует, кроме фильмов со своим участием, и не пытается продать своему более чем одному миллиону подписчиков, однако часто через свой аккаунт занимается благотворительностью.