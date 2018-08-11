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| | Тебя отлюбила уже половина поляны: Подписчики обругали неожиданно скромный образ Майи Донцовой

Тебя отлюбила уже половина поляны: Подписчики обругали неожиданно скромный образ Майи Донцовой

Сегодня, 14:00

Поклонники реалити-шоу «Дома-2» внимательно следят за происходящим на периметре. А вот Майя Донцова дает им постоянный повод для сплетен. И даже теперь, когда девушка поделилась скромным и романтичным фото, юзеры нашли причины позубоскалить.

 

На проекте Майя снискала весьма печальную славу. Кто-то цензурно называет ее «ветреной девушкой», а большинство предпочитают не нежничать. С их клавиш слетают лишь слово «шлюха» и более грубые аналоги. Тем не менее, Майя ведет активную сетевую жизнь, а ее романы делают шоу рейтинг. До того, как творить «волшебство» с Алексеем Купиным, у Майи было много попыток. Однако пользователей Instagram, подписанных на Донцову, взбесило даже не это, а ее лицемерное, по их словам, фото в розовом платьице. «Честнее ты была, когда надевала откровенное бикини. Что это ты вздумала сиськи и п…у прятать?», - поинтересовались они.

Некоторые припомнили Майе ее поведение в последнем эфире, когда девушка позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес некоторых коллег по телестройке: Марго Овсянниковой и Анастасии Ендальцевой: «Тебя отлюбила уже половина поляны, а другая побрезговала, - возмутились они. – Ты шкура, каких поискать, а не девчонок рот раскрываешь». «Вырядилась скромницей, а как была шалавой, так и осталась. Я бы тебя не то что на девичник, а в общую парашу бы не пустила», - оставила гневный коммент еще одна пользовательница.

Остальным просто было в диковинку видеть на Донцовой что-то кроме бикини, которое фанаты меж собой уже прозвали униформой. Однако многим неожиданно скромный образ девушки понравился. Они хоть не вступали в перепалку с теми, кто обругал наряд знаменитости, но подбодрили ее лайками.


Дарья Светозарова
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