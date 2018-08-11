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| | «Затасканные жилистые ноги и дряблый верх»: Волочкова снова «нарвалась» на критику фанатов

«Затасканные жилистые ноги и дряблый верх»: Волочкова снова «нарвалась» на критику фанатов

Сегодня, 13:58

Новое фото с отеля в Греции вызвало волну негодования подписчиков: пользователи раскритиковали и внешний вид балерины, и ее якобы прерванный отдых.

 

Анастасия Волочкова недавно сообщила, что вынуждена была прервать отдых в Греции, чтобы посетить заседание суда по рассмотрению дела о мошенничестве ее водителя. В связи с этим в Instagram-аккаунте появилась новая публикация, в которой она поблагодарила турагентство и сотрудников за хорошо организованный тур и помощь в незапланированном возвращении в Москву из-за судебного разбирательства. Пост балерина сопроводила фото с отеля в Корфу. Так обычной благодарственной записью Волочкова снова «нарвалась» на критику фанатов. Подписчики обвинили ее во лжи: они утверждают, что она не могла не знать о заседании, так как его назначают заранее. Также критике подверглась и ее «хвалебная» речь. Пользователь отметили, что ничего полезного об отеле Анастасия Волочкова не сообщила: «Я все ожидала, что будет обзор своего номера, рассказ что есть на территории: какие развлечения для взрослых и деток, экскурсии. Не знаю... питание, далеко ли до города».

Не обошли вниманием и фото. Многие подписчики раскритиковали фигуру балерины: «Да боже упаси иметь такую форму, как у неё», «Затасканные жилистые ноги и дряблый верх». При этом многие встали на защиту Волочковой, отметив, что она неплохо выглядит, и на фото красивый вид.


Виктория Озерова
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