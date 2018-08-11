«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту «Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте «Противостояние телестройщиц»: Ксения Бородина открыто воюет против Ольги Бузовой Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ
| | «Какая девушка!»: Певица Натали убрала пляж под песню «Ибица»

«Какая девушка!»: Певица Натали убрала пляж под песню «Ибица»

Сегодня, 13:57

Новый тренд среди звезд – записывать видео под хит лета-2018 от Киркорова и Баскова.

Не так давно в социальных сетях был запущен интересный тренд – как простые люди, так и знаменитости записывали свой вариант клипа на новую песню от Николая Баскова и Филиппа Киркорова «Ибица». Лучшие варианты исполнения певцы репостили на свои страницы.

Не успели фанаты творчества Баскова отойти от «Ибицы» от Анны Седоковой, которую Басков назвал «сногшибательной», как появился клип от певицы Натали. «О Боже, какая девушка!», - прокомментировал Басков ее ролик, поводя аналогию с хитом певицы «О Боже, какой мужчина». Клип восхитил исполнителя песни и его поклонников.

О Боже, какая девушка @natali_star74 ???????????? #Repost @natali_star74 with @get_repost ??? Общественно-полезный труд на благо отдыхающих облагораживает ( это водоросли и только водоросли!)!???? Процесс идёт веселее под супер-пупер-мега ХИТ этого года!???????????????? Спасибо, @nikolaibaskov и @fkirkorov , за наше классное лето! Ребята, вы крутые!!!???????????????? #ибица #подритмыибицы #николайбасков #филиппкиркоров #хит #ялюблюсвоюработу #крит #отпуск #вкупальнике #безфильтров #безфотошопа #безфильтровлучше

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on

Стоит заметить, это видео разительно выделяется на фоне всех остальных. На нем Натали не танцует, не кривляется, а убирает с пляжа водоросли с помощью вил. «Общественно-полезный труд на благо отдыхающих облагораживает», - подписала ролик артистка и поблагодарила Баскова и Киркорова за замечательную песню, под которую процесс уборки идет веселее.


Новости по теме
Николай Басков насмешил фанатов поздравлением Киркорова с днем рождения
Николай Басков насмешил фанатов поздравлением Киркорова с днем рождения

«Золотой» голос России Николай Басков в свойственной ему манере поздравил своего друга и коллегу Филиппа Киркорова с днем рождения. Сегодня королю российской…

Станислав Садальский высмеял потолстевшего Николая Баскова
Станислав Садальский высмеял потолстевшего Николая Баскова

Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал скандальный пост, в котором уличает Николая Баскова в лишнем весе. Автор подмечает, что все…

Клип Киркорова и Бузовой набрал миллионы просмотров в Сети
Клип Киркорова и Бузовой набрал миллионы просмотров в Сети

Клип на песню совместного исполнения Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой бьет рекорды по просмотрам в YouTube. Спустя два дня после публикации его посмотрели…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости