«Какая девушка!»: Певица Натали убрала пляж под песню «Ибица»

Новый тренд среди звезд – записывать видео под хит лета-2018 от Киркорова и Баскова.

Не так давно в социальных сетях был запущен интересный тренд – как простые люди, так и знаменитости записывали свой вариант клипа на новую песню от Николая Баскова и Филиппа Киркорова «Ибица». Лучшие варианты исполнения певцы репостили на свои страницы.

Не успели фанаты творчества Баскова отойти от «Ибицы» от Анны Седоковой, которую Басков назвал «сногшибательной», как появился клип от певицы Натали. «О Боже, какая девушка!», - прокомментировал Басков ее ролик, поводя аналогию с хитом певицы «О Боже, какой мужчина». Клип восхитил исполнителя песни и его поклонников.

Стоит заметить, это видео разительно выделяется на фоне всех остальных. На нем Натали не танцует, не кривляется, а убирает с пляжа водоросли с помощью вил. «Общественно-полезный труд на благо отдыхающих облагораживает», - подписала ролик артистка и поблагодарила Баскова и Киркорова за замечательную песню, под которую процесс уборки идет веселее.