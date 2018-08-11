«Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте

Съемочная площадка остается на своем месте, а телестройка не будет никуда переезжать.

Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов успокоил поклонников передачи, заявив, что проект продолжит работу на прежнем месте. «Нас не взять – мы крепче, чем крепость Измаил», - заявил он. Прежде на месте студии проекта хотели построить новую дорогу, но ныне выяснилось, что трасса пройдет невдалеке и лишь немного заденет территорию шоу. Черкасов сообщает, что часть участка для строительства дороги, власти Москвы возместят «Дом-2» таким же участком в ином месте. Съемочная площадка никуда переезжать не будет.

Прежде сообщалось о переезде площадки известного телешоу. Для него отвели территорию по соседству с другой частью магистрали, куда должны были перебраться ищущие любви люди. Еще неоднократно чиновники заявляли о надобности закрыть «Дом-2» из-за его аморальности и плохого примера для молодого поколения.

Ранее художник Никас Сафронов раскритиковал ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову. Ему не понравились слова звезды, считающей, что все живут в ее эпоху, а так то, что Ольга именует себя гением. Таким, по мнению Сафронова, может считаться только Сальвадор Дали.

Никита Готский