«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту «Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте «Противостояние телестройщиц»: Ксения Бородина открыто воюет против Ольги Бузовой Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ
| | «Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте

«Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте

Сегодня, 13:44

Съемочная площадка остается на своем месте, а телестройка не будет никуда переезжать.

Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов успокоил поклонников передачи, заявив, что проект продолжит работу на прежнем месте. «Нас не взять – мы крепче, чем крепость Измаил», - заявил он. Прежде на месте студии проекта хотели построить новую дорогу, но ныне выяснилось, что трасса пройдет невдалеке и лишь немного заденет территорию шоу. Черкасов сообщает, что часть участка для строительства дороги, власти Москвы возместят «Дом-2» таким же участком в ином месте. Съемочная площадка никуда переезжать не будет.

Прежде сообщалось о переезде площадки известного телешоу. Для него отвели территорию по соседству с другой частью магистрали, куда должны были перебраться ищущие любви люди. Еще неоднократно чиновники заявляли о надобности закрыть «Дом-2» из-за его аморальности и плохого примера для молодого поколения.

Ранее художник Никас Сафронов раскритиковал ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову. Ему не понравились слова звезды, считающей, что все живут в ее эпоху, а так то, что Ольга именует себя гением. Таким, по мнению Сафронова, может считаться только Сальвадор Дали.


Никита Готский
Новости по теме
«Жертв больше, чем нам говорят»: Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово
«Жертв больше, чем нам говорят»: Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

В личном микроблоге в Instagram Андрей Черкасов рассказал, что не может думать в эти дни ни о чем другом, кроме как о трагедии в Кемерово. Ведущий обвинил…

В Подмосковье на месте свалки «Кучино» намечается стройка парка
В Подмосковье на месте свалки «Кучино» намечается стройка парка

В Подмосковье на месте «Кучино» - огромной площадки твердых бытовых отходов, будет строиться парк и санная трасса. С таким предложением выступил губернатор…

Звезду «Дома-2» не расстроил снос площадки телепроекта
Звезду «Дома-2» не расстроил снос площадки телепроекта

 Власти Москвы приняли решение о ликвидации одной из съемочных площадок, именуемой «Поляна», на месте которой проложат дорогу из Саларьево в Марьино. Это…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости