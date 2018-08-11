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| | «Противостояние телестройщиц»: Ксения Бородина открыто воюет против Ольги Бузовой

«Противостояние телестройщиц»: Ксения Бородина открыто воюет против Ольги Бузовой

Сегодня, 13:33

Недавно стало известно, что отношения между знаменитостями сильно испортились. Для избежания конфликтов им подобрали графики так, чтобы они не встречались.

Неоднократно общество говорило о том, что Ксения Бородина видит в Ольге Бузовой соперницу, как и Ольга в Ксении. Недавно стало известно, что отношения в конец отсутствуют между теледивами. Организаторы проекта даже составили график так, чтобы звезды не встречались во время съемок. Однако Бородиной и Бузовой все же суждено видеться и терпеть друг друга, так как на канале ТНТ стартует новое шоу «Бородина против Бузовой». Именно поэтому многие заявляют, что «противостояние телестройщиц» официально открыто.

Напоминаем, что в этом месяце на канале ТНТ стартует новая программа «Бородина против Бузовой», в котором ведущие «Дома-2» будут спорить на различные темы. Однако пользователи считают, что шоу не станет успешным, так как у девушек разные взгляды на отношения участников телестройки. Скорее всего, это связано с тем, что Ксения Бородина замужем и воспитывает двоих детей, а Бузова продолжает находиться в гордом одиночестве. Отметим, что пока не известно по каким именно дням будет транслироваться программа.


Анна Котова
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