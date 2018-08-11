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 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Ох, вы крепкие орешки!: Фанаты посвящают стихи попе Ольги Бузовой

Ох, вы крепкие орешки!: Фанаты посвящают стихи попе Ольги Бузовой

Сегодня, 13:31

Телеведущая, певица и просто красавица Ольга Бузова на сей решила поторговать в Instagram вовсе не лицом. И хоть это не первое выступление ее задних полушарий в интернете, но восторгались ее ягодицами так впервые.

 

Ольгу не раз критиковали за отсутствие голоса, манерную речь, плоскую грудь. Видимо, утомившись от критических замечаний, артистка и вовсе повернулась к аудитории задом, дипломатично заверив в комментариях, что просто наслаждается морем Анапы.

Многие подписчики остались верны принципу: «кричи дерьмо даже на конфетку» и снова начали обвинять ее в увлечении порнографией, сутулости и так далее. Однако мужская аудитория долго молчать не смогла. И хоть фанатами творческой деятельности поп-дивы их назвать сложно, зато они проявили себя истинными фанатами ее попы. «Ох, вы крепкие орешки, эти булочки мои! Я пред вами словно пешка у коронованной ладьи», - обыграл один из подписчиков известную песню Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны».

 

«Оленька, простите! От созерцания Вашей тыловой части у меня даже стих родился. Зацените: Взглядом поднимаюсь вверх от пяток. Прохожу по «прелести» твоей... И, не знаю, чем я виноватый... В этой жизни не допущен к ней !!!», - посвятил он стихи бузовской попе. «Да, ваша попа лучше, чем у сестренки, хотя Анна мне нравится больше», - тут же сравнил двух Бузовых еще один фанат. «Ох, не петь тебе надо, ох не петь! Такие данные пропадают», - заключили остальные фолловеры из тех, кто пока не посвящает виршей задним половинкам знаменитости.


Дарья Светозарова
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