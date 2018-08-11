Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой

Азамат Мусагалиев бросил коллегу по шоу «Однажды в России» посреди улицы и уехал.

В Instagram-аккаунте бывшего участника КВН Азамата Мусагалиева появилось видео с его коллегой по шоу «Однажды в России» Ольгой Картунковой. В ролике ведущий передачи «Где логика?» жестоко поиздевался над юмористкой, когда та захотела изобразить «одну модную штуку». Для этого в автомобиле нужно было включить зарубежный лирический рэп и красиво идти рядом с движущейся машиной. Однако, когда Картункова вышла из авто, Мусагалиев надавил на газ и бросил коллегу одну на дороге.

Видео с издевательством над актрисой ведущий опубликовал на собственной странице с подписью, что благодаря «модной штуке» можно побыстрее высадить из машины пассажира. В комментариях под видео поклонники артиста посочувствовали Картунковой, но и посмеялись над жестокой шуткой Мусагалиева. Также пользователи отметили, что актрисе очень идет новый цвет ее волос, хотя сама она немного поправилась.