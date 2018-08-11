В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей
| | Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой

Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой

Сегодня, 13:23

Азамат Мусагалиев бросил коллегу по шоу «Однажды в России» посреди улицы и уехал.

В Instagram-аккаунте бывшего участника КВН Азамата Мусагалиева появилось видео с его коллегой по шоу «Однажды в России» Ольгой Картунковой. В ролике ведущий передачи «Где логика?» жестоко поиздевался над юмористкой, когда та захотела изобразить «одну модную штуку». Для этого в автомобиле нужно было включить зарубежный лирический рэп и красиво идти рядом с движущейся машиной. Однако, когда Картункова вышла из авто, Мусагалиев надавил на газ и бросил коллегу одну на дороге.

Видео с издевательством над актрисой ведущий опубликовал на собственной странице с подписью, что благодаря «модной штуке» можно побыстрее высадить из машины пассажира. В комментариях под видео поклонники артиста посочувствовали Картунковой, но и посмеялись над жестокой шуткой Мусагалиева. Также пользователи отметили, что актрисе очень идет новый цвет ее волос, хотя сама она немного поправилась.


Новости по теме
Константин Эрнст злостно смотрел на Путина в момент рукопожатия с комиком ТНТ
Константин Эрнст злостно смотрел на Путина в момент рукопожатия с комиком ТНТ

Известный российский комик Азамат Мусагалиев на своей странице в Instagram показал, как директор Первого канала Константин Эрнст злостно смотрит на него в…

Авербух поиздевался над Бузовой и ее криптовалютой
Авербух поиздевался над Бузовой и ее криптовалютой

Фигурист Илья Авербух посмеялся на Ольгой Бузовой, пообещав выпустить собственную криптовалюту. Свои монеты он хотел продать за бузкоины.

Ольга Картункова поразила поклонников снимком своих взрослых детей
Ольга Картункова поразила поклонников снимком своих взрослых детей

Капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и участница популярного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова привела в замешательство своих подписчиков новым…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости