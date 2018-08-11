Не без мужика: Поклонники Бузовой вычислили ее любовника

Певица и ведущая спровоцировала появление новых слухов видео в Instagram. Ее фанаты предполагают, что она встречается со своим арт-директором, некоторые из фолловеров даже убеждены, что он ее «любит и боготворит».

Миллионы фанатов следят за Instagram-аккаунтом Ольги Бузовой, поэтому каждое фото и видео артистки не остается незамеченным, а иногда фанатам удается разглядеть даже то, что певица старается скрыть: недавно поклонники вычислили ее любовника. Накануне Ольга Бузова приехала в Анапу на концерт. Как только она вышла с самолета, сразу же записала видео для поклонников. Оно и привлекло внимание пользователей. На кадрах видно, как певицу едва не сдувает сильный ветер, но ее арт-директор Эльмир удерживает ее. В отношении мужчины к Бузовой фанаты и усмотрели нечто «большее».

Подписчики принялись гадать, кем же на самом деле Бузовой приходится ее спутник, и правда ли, что и она «не без мужика». Пока одни вопрошали, пара ли они, другие начали с уверенностью утверждать это. Некоторые отметили, что Ольга Бузова и Эльмир очень хорошо смотрятся вместе, и начали буквально умолять ее обратить на него внимание: «Оля, мне кажется, он вас боготворит и любит. Обратите на него внимание. С миллионерами счастья не будет». Другие принялись осуждать поведение певицы и критиковать ее новый выбор: «Найди уже себе нормального мужчину и живи с ним. А то от одного к другому бегаешь, так и останешься одна». Некоторые даже расстроились из-за предстоящего шоу: «Замуж за Бузову» нет смысла смотреть?».

Виктория Озерова