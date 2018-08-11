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| | Копия мамы: Кристина Асмус впервые показала лицо дочери

Копия мамы: Кристина Асмус впервые показала лицо дочери

Сегодня, 12:05

Гарик Харламов и его супруга ранее предпочитали публиковать такие фото и видео с малышкой, чтобы нельзя было разглядеть ее лицо. Но накануне Кристина Асмус обнародовала «умилительное» фото дочери с папой, на котором фанаты сумели разглядеть ее поразительную схожесть с матерью.

 

Кристина Асмус вместе с супругом Гариком Харламовым и дочерью Настей отправилась отдыхать в Италию. Оттуда актриса продолжает активно вести микроблог в Instagram. Накануне она умилила поклонников видео с наследницей и мужем, на котором показала, как дочь учится плавать, а отец ей в этом помогает. Затем Кристина Асмус обнародовала трогательное фото с Настей и Гариком Харламовым. На нем актриса впервые показала лицо малышки. Ранее звездная пара публиковала только те фото и видео, на которых нельзя было рассмотреть внешность дочери, и поклонники считали, что она похожа на папу. На этом же снимке Настя запечатлена сидящей на плечах у артиста. Малышка обнимает папу и не смотрит в камеру, но лицо ее можно разглядеть.

#папаможет ????

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Поклонники отметили, что четырехлетняя Настя является буквально «копией мамы» и красива как она. Они пожелали малышке расти здоровой и счастливой.


Виктория Озерова
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