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| | Самая богатая рэперша Ники Минаж выпустила альбом «Queen»

Самая богатая рэперша Ники Минаж выпустила альбом «Queen»

Сегодня, 11:42

Релиз порадует 19 аудиозаписями, включая совместные треки с Арианной Гранде, Эминемом и другими музыкантами. Также на диске имеются песни, уже спетые ранее автором.

 

Рэп-исполнительница Ники Минаж презентовала новый альбом с громким названием «Queen». Заглавным треком является Ganja Burns, всего на диске 19 музыкальных композиций, на некоторые из них ранее вышли видеоклипы. Первоначально Минаж собиралась выпустить «Queen» 15 августа, но неожиданно перенесла релиз на пять дней ранее.

Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Минаж) афроамериканская певица и актриса. Она прославилась благодаря своим странным нарядам и пышным формам. На сегодня она является самой обеспеченной женщиной-артисткой, выступающей в жанре «рэп». В текущем году ее состояние составило 70 миллионов долларов. Пять лет назад она удостоилась премии «Лучший рэп-артист» года.


Никита Готский
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