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| | «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза

«Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза

Сегодня, 11:02

Сутулая Бузова может потерять аудиторию. Это всё начнётся в Анапе, где певица уже успела опозориться по полной.

11 августа звезда «Дом-2» и популярная певица будет давать концерт. Поклонники ждут с нетерпением. Но анонс на странице Бузовой, прозванной в Сети, как Бузильда, потерпел фиаско. Дело в том, что подписчики заметили признаки сколиоза на спине. Певицу неоднократно критиковали за худощавую внешность, но изменения пошли не в лучшую сторону. Спина Бузовой стала принимать S-подобную форму, что свидетельствует о первой стадии сколиоза. Особенно это заметно по последней публикации в Instagram.

Причиной обычно является сидячая работа и малоактивный образ жизни. Но, в случае телеведущей, увеличенные ягодицы могут стать предвестником кривой спины. В шутку, подписчики даже стали писать, что «булки перевесили». Поклонники более чем уверены, что из-за искривления позвоночника знаменитость полностью лишится поддержки фанатов, либо сколиоз Бузова сделает трендом. В таком случае, девушки-подростки могут захотеть такую фигуру и в результате россиянки станут все сутулыми. Сама же теледива не прокомментировала такие обвинения.


Вещий Олег
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