Панин приучает дочку не стыдиться голого тела

Известный интернет-скандалист Панин теперь не ограничивается просьбами снимать его самого обнажённым.

Некоторое время назад актёра уже блокировали в Сети за публикацию «голого» контента, и он временно прекратил на этом акцент. Однако стремление к нудизму снова проявилось, а также возникло желание приучить к этому остальных. Актёр начал с дочери, которая, по предположения подписчиков селебрити, была вынуждена сначала снимать его самого без одежды.

Теперь появилась новая фотография, где Панин, посмеиваясь над морализаторами, демонстрирует, как мимо них на пляже проходит голый мальчик. Сам актёр в подписи якобы пытается пристыдить ребёнка, однако это выглядит шуткой. Дочка Анна, сидящая рядом с ним, смотрит на это спокойно, из чего подписчики сделали выводы, что методика Панина дала свои плоды. Поклонники отметили, что некоторые части тела всё-таки стоило бы прикрывать, поскольку из-за этого у девочки может пострадать психика.

Ирина Летинская