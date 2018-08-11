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| | В Сети жену звезды «50 оттенков серого» раскритиковали за дряблое тело

В Сети жену звезды «50 оттенков серого» раскритиковали за дряблое тело

Сегодня, 11:30

Снимки Амелии Уорнер с отдыха вызвали бурю возмущений поклонников актера. Пользователи пожалели Джейми Дорнана, а его супруге посоветовали перестать «есть по ночам».

 

Папарацци сумели «поймать» в объективы фотокамер 36-летнего актера Джейми Дорнана и его супругу-одногодку певицу Амелию Уорнер на отдыхе. Снимки тут же появились в Сети и вызвали бурную реакцию поклонников. Фанаты звезды «50 оттенков серого» раскритиковали его жену за дряблое тело и «расплывшуюся» фигуру. По мнению пользователей, живот Амелии Уорнер не похож на «беременный», а потому слишком большой. Они посоветовали ей перестать «есть по ночам», а также пожалели самого Джейми Дорнана, который, по их мнению, мог бы выбрать себе в жену какую-то супермодель. Некоторые все же встали на защиту супруги звезды «50 оттенков серого», отметив, что актер, скорее всего, любит свою жену не за красивое тело, а за душу, поэтому она и позволила себе «расслабиться».

 

Напомним, что Джейми Дорнан и Амелию Уорнер женаты уже пять лет. У них есть двое дочерей Далси и Элва.


Виктория Озерова
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