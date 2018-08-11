Вскрылись новые подробности ухода из жизни бывшей участницы «Дом-2»

В начале июля тело 20-летней Полины Лобановой нашли без признаков жизни в арендованной квартире.

В эфире очередного ток-шоу вскрылись новые подробности ухода из жизни 20-летней Полины Лобановой в июле текущего года. Тело бывшей участницы скандального телешоу «Дом-2» нашли на арендованной ею квартире, а девушка, вместе с которой Лобанова снимала жилье, рассказала, что случилось перед смертью звезды реалити-проекта – звезда якобы ходила в клуб и принимала там наркотики. Однако противоречия в ее рассказе нашла Татьяна Графова, еще одна экс-участница «Дом-2».

Выяснилось, соседка по квартире рассказывала родственникам и прессе две совершенно разные версии случившегося, а после Графовой звонил некий мужчина с угрозами. Кроме того, девушка рассказала, что у Лобановой исчезла крупная денежная сумма – ее нет ни на банковских счетах, ни в наличной форме дома. Графова считает, что соседка покойной могла знать, где та хранит деньги.

Сестра Лобановой тем временем недовольна тем, каким образом полиция расследовала дело о гибели ее родственницы. Ей кажется, что следователь либо не хотел тщательно разбираться в деле, либо ему дали взятку за то, чтобы он не давал хода расследованию.