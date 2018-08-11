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| | «Мой хороший»: Бузова из гостиницы назначила свидание Киркорову

«Мой хороший»: Бузова из гостиницы назначила свидание Киркорову

Сегодня, 11:02

Сейчас артистка находится в Анапе, где должен состояться ее концерт. В новом видео из Stories исполнительница призналась, что в гостинице она не единственная знаменитость.

 

На записи Ольга Бузова призналась, что о том, что в отеле она не одна ей «напели птички». Поэтому она решила назначить свидание Филиппу Киркорову. О том, что именно они в одной гостинице стало известно из ссылки на ролике. Артистка заявила, что встретится с певцом либо сегодня на ее концерте, либо завтра на его. Также Бузова сказала, что встреча может пройти или в ее номере, или в его. Такими намеками исполнительница предложила Киркорову самому выбрать, а после сообщить ей. Однако самое удивительное, это Ольга позволяет себе назвать артиста – «мой хороший».

Напоминаем, что по прилету в Анапу Ольга Бузова столкнулась с сильными порывами ветра, что чуть не сдуло ее. Однако к разочарованию хейтеров артистка осталась крепко стоять на земле, так как ее удержал Эльмир.


Анна Котова
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