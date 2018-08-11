После поцелуя Шнурова и Акиньшиной у поклонников появилось много вопросов

Знаменитости полностью ввели своих фанатов в ступор и непонимание. Они не могут сообразить - начали звезды снова отношения или нет.

После того, как солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о разрыве с женой Матильдой, его намного чаще стали видеть в компании бывшей любимой Оксаны Акиньшиной. Недавно артистка побывала на концерте музыканта в «Лужниках», чтобы поддержать артиста. После этого знаменитости отправились в ресторан. Окончанием посиделок стало фото, на котором Акиньшина целует Шнурова. Данную фотографию исполнитель разместил в сети.

Под последним постом Сергея Шнурова в микроблоге появились вопросы от фолловеров, которые интересовались - какая женщина его смогла сделать счастливым после развода с Матильдой. Больше масла в огонь подливает и внешний вид артиста - он выглядит удовлетворенным жизнью. Отметим, что после расставания в 2007 году Шнуров и Акиньшина смогли сохранить теплые отношения. Однако, до новости о разрыве Шнурова и Матильды Оксана не так много внимания уделяла другу. Звезды не отвечают на многочисленные вопросы поклонников, но при этом активно комментируют фотографии друг друга.

Анна Котова