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| | «Дейнерис, ты ли это?»: Бывшую девушку Тимати сравнили с героиней «Игры престолов»

«Дейнерис, ты ли это?»: Бывшую девушку Тимати сравнили с героиней «Игры престолов»

Сегодня, 10:44

Фанаты обнаружили похожесть модели Алены Шишковой на Эмилию Кларк в образе «матери драконов».

 Новые фото 25-летней модели Алены Шишковой заставили поклонников засомневаться в том, кого они видят перед собой – бывшую девушку рэпера Тимати или вдову дотракийского кхала Дрого из сериала «Игра престолов». «Дейнерис, ты ли это?» - удивленно спрашивали фанаты под фото на нескольких языках, сравнивая модель с героиней, воплощенной актрисой Эмилией Кларк.

Хоть многие фанаты посчитали схожесть российской модели и американской актрисы более чем очевидной, но, стоит заметить, что Кларк за удивительные внешние данные может благодарить хорошие гены и стилиста, а Шишкова должна сказать спасибо еще пластическому хирургу. На ранних фото модель не отличается настолько огромными губами, имеет крючковатый нос и практически плоскую грудь.

Во время отношений с Тимати Шишкова успела родить ему ребенка – дочь Алису. После расставания модель крутила романы с футболистом, актером, а в 2017 году говорили про ее отношения с 17-летним сыном олигарха.


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