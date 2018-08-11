«Дейнерис, ты ли это?»: Бывшую девушку Тимати сравнили с героиней «Игры престолов»

Фанаты обнаружили похожесть модели Алены Шишковой на Эмилию Кларк в образе «матери драконов».

Новые фото 25-летней модели Алены Шишковой заставили поклонников засомневаться в том, кого они видят перед собой – бывшую девушку рэпера Тимати или вдову дотракийского кхала Дрого из сериала «Игра престолов». «Дейнерис, ты ли это?» - удивленно спрашивали фанаты под фото на нескольких языках, сравнивая модель с героиней, воплощенной актрисой Эмилией Кларк.

Хоть многие фанаты посчитали схожесть российской модели и американской актрисы более чем очевидной, но, стоит заметить, что Кларк за удивительные внешние данные может благодарить хорошие гены и стилиста, а Шишкова должна сказать спасибо еще пластическому хирургу. На ранних фото модель не отличается настолько огромными губами, имеет крючковатый нос и практически плоскую грудь.

Во время отношений с Тимати Шишкова успела родить ему ребенка – дочь Алису. После расставания модель крутила романы с футболистом, актером, а в 2017 году говорили про ее отношения с 17-летним сыном олигарха.