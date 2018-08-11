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| | «Это унизительно»: Ксения Бородина раскритиковала Егора Крида за его отношение к женщинам

«Это унизительно»: Ксения Бородина раскритиковала Егора Крида за его отношение к женщинам

Сегодня, 10:05

По мнению ведущей, современные исполнители в своих песнях лишь оскорбляют представительниц прекрасного пола, и самое страшное – что тем все нравится, они «пищат от восторга», так как их «все устраивает».

 

Ксения Бородина в очередной раз поделилась с поклонниками в соцсетях своими мыслями: она рассказала о том, что ценит в отношениях. Ведущая отметила, что главное в этом – романтика и взаимоуважение, что напрочь отсутствует у современных мужчин. В связи с этим она раскритиковала популярных исполнителей, в том числе и Егора Крида, за их отношение к женщинам. Она отметила, что в своих треках они больше не воспевают, а лишь унижают представительниц прекрасного пола. По ее мнению, даже в песнях обзывать женщин и сравнивать их с сумками является некорректным. Но самым страшным в этой ситуации Ксения Бородина считает то, что сами девушки «пищат» от таких песен, им все нравится, и их все устраивает, как будто они не понимают, что «это унизительно». В пример она привела недавний трек Тимати и Егора Крида «Gucci».

Ксения Бородина отметила, что девушкам стоит обратить на это внимание и обеспокоится отношением мужчин к ним.


Виктория Озерова
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