Экстрасенс: У вышедшей из комы актрисы из «Счастливы вместе» рак

Близкие Марии Симдянкиной скрывают ее диагноз, поэтому журналисты обратились к помощи ясновидящей. Марианна Абравитова рассказала, что, несмотря на опасную болезнь, у актрисы есть шанс на спасение.

Экстрасенс Марианна Абравитова рассказала о состоянии вышедшей из комы звезды телесериала «Счастливы вместе» Марии Симдянкиной. Ясновидящая диагностировала у нее рак. Абравитова заявила, что онкология в этом случае «видна четко», а родные скрывают данный диагноз, потому что не могут примириться с ситуацией. Экстрасенс рассказала, что на самом деле причиной тяжелого состояния актрисы стала врачебная ошибка: медики применили наркоз в больших дозах, чем следовало, у Мария Симдянкина впала в кому, а этого можно было легко избежать. Она отметила, что, несмотря на опасную болезнь, актрису можно спасти. Для этого следует немедленно сменить лечащего врача и клинику, в которой она наблюдается.

Ранее коллега и подруга Марии Симдянкиной Елена Ксенофонтова сообщила, что актриса из «Счастливы вместе» уже два года борется со страшным диагнозом, из-за чего есй пришлось перенести несколько операций, после одной из которых она и впала в кому.

Виктория Озерова