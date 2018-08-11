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| | «Ожидания и реальность»: 90-килограммовая актриса показала фото до и после фотошопа

«Ожидания и реальность»: 90-килограммовая актриса показала фото до и после фотошопа

Сегодня, 09:43

Николь Байер на собственной внешности продемонстрировала, как сильно может изменить образ человека ретушь снимков.


 31-летняя 90-килограммовая телеведущая и актриса из США Николь Байер одна из тех знаменитостей, которые перестали стесняться несоответствия параметров собственного тела модельным канонам. В Instagram пышнотелая знаменитость часто публикует фото в купальниках или просто в обтягивающих нарядах, чем заслужила одобрение у бодипозитивных фанатов.

Недавно Байер показала одно и то же фото до и после фотошопа, а в подписи к снимкам написала «Ожидания и реальность». На «реальном» фото женщины можно увидеть целлюлитные неровности на бедрах, более округлый живот и плоские ягодицы, а на отретушированном эти части изменили. Актриса призналась, что ей нравятся обе фотографии, более того она не видит ничего страшного в том, чтобы сделать себя красивее на снимке при помощи ретуши.

Поклонники по-разному оценили попытки телеведущей примерить на себя образ более стройной девушки. Кто-то уверен, что изменение снимка фотошопом это ложь себе и другим, поэтому ни в коем случае нельзя изменять снимки. Другая часть поклонников уверена, что фотографии это не зеркало, они не всегда точно отображают внешность человека, чтобы так бережно относиться к их оригинальности.


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