Ольгу Бузову почти сдуло ветром на радость хейтерам

Доброе утро, Анапа ?????? мы на месте ???????????????? Наш тур #подзвукипоцелуев начинается сегодня с Вас ???? Встречаемся в 19.30 в Летней Эстраде ?? Жду вас ???????? #моилюдивегдасомной @el3mir удержал меня ????

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 10, 2018 at 10:59pm PDT