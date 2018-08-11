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| | Ольгу Бузову почти сдуло ветром на радость хейтерам

Ольгу Бузову почти сдуло ветром на радость хейтерам

Сегодня, 09:30

Артистка прилетела в Анапу давать концерт. Однако она так и не порадовала своих недругов, ее удержал Эльмир.

 

Сегодня в Анапе состоится концерт Ольги Бузовой. По прилету утром знаменитость осознала, что в регионе не сильно благоприятная погода - порывы сильного ветра. Из-за этого с ней чуть не случилось беда: певицу почти сдуло ветром. Хейтеры так хотели, чтобы Бузову наконец-то унесло в далекие края, как Элли и Тотошку в сказке, но радости не произошло: она ухватилась за руку Эльмира, который и удержал ее на месте. Несмотря на все злоключения Ольга Бузова не падала духом, а все видео улыбалась. Однако самое удивительное, что за короткое время в комментариях артистки не было много критических отзывов, почти одни комплименты.

До этого Ольга Бузова опубликовала снимок, на котором показала стройную фигуру в купальнике. Однако пользователи озадачились, где же ее грудь, ведь ей больше 30 лет, а достоинства так и не появилось.


Анна Котова
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