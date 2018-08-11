Кейт Миддлтон и принц Уильям стали причиной окончательного разрыва принца Гарри и Челси Дэви

Инициатором расставания стала Челси Дэви, которой не понравились определённые моменты из жизни королевского семейства.

Женой принца Гарри могла стать именно она, а не Меган Маркл, на что давали надежду почти 7 лет отношений. Однако всё оборвалось, когда прошло бракосочетание Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Челси Дэви не понравилось излишнее внимание публики к свадьбе, и она сделала выводы, что если сама станет частью монаршего семейства, будет вынуждена забыть о личном пространстве.

Перед самим мероприятием пара уже говорила о том, что стоит всё закончить, а брачная церемония их в этом убедила. Слишком большое было отличие в окружении принца Гарри и его тогдашней возлюбленной, и уходить в его мир девушка не соглашалась. Кроме того, на Челси Дэви и до этого давила пресса, следившая за каждым её шагом, что также подтолкнуло к разрыву. Причина была в том, что девушке была нужна «нормальная жизнь».

Ирина Летинская