Сплошные плюсы: Гонорары Петросяна и Степаненко выросли в два раза после новостей о разводе

Теперь артисты берут за выступления около 700 тыс. рублей, но желают выступать отдельно.

После новостей о разводе гонорары Евгения Петросяна и Елены Степаненко выросли в два раза. Если раньше за свои выступления юмористы просили от 350 до 500 тыс. рублей, то теперь от 500 до 700 тыс. рублей. Но одним из условий выступлений является требование выступать по отдельности.

Авторитетные российские промоутеры сообщают, что скандал с разводом принес юмористам сплошные плюсы - значительно увеличил популярность Петросяна и Степанко и их гонорар за выступления. Его 2017 году юмористы ездили по небольшим дворцам культуры, но и там не всегда собирали полные залы. Теперь организаторы концертов «обрывают» телефоны артистов, а те, в свою очередь, планируют крупный гастрольный тур.

Как сообщают эксперты, плохие сборы ранее не были связаны с тем, что юмористы плохие артисты – дело в огромной конкуренции. Российские зрители в принципе очень чувствительны к разводам звезд. Например, так же были сильно востребованы Игорь Николаев и Наташа Королева после развода, та же ситуация с Валерией.