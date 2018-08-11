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| | Дуэйн Джонсон обвиняется в жестоком обращении с животными

Дуэйн Джонсон обвиняется в жестоком обращении с животными

Сегодня, 11:48

Дуэйн Джонсон известен как непримиримый борец со злом, незаменимый спасатель мира, любящий отец и муж. 

  Помимо всех этих качеств, он ещё и ярый любитель животных. Он не раз публиковал занимательные рассказы про домашних любимцев, но последний его пост в социальных сетях вызвал волну возмущений. Дуэйна Джонсона обвинили в жестокости. Актёр выложил несколько постов, посвящённых его походу в океанариум. В одной из публикаций Дуэйн сфотографировался с морским котиком Кэти. Кто бы мог подумать, что милое на первый взгляд фото вызовет такой шквал критики. Посещение океанариума для подписчиков превратилось в жестокое обращение с животными и поощрение их содержания в неволе. Многие поклонники отметили, что из-за этого поступка они теперь не могут положительно относиться к Дуэйну Джонсону.


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