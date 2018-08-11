Агенты Ольги Бузовой озвучили ее бытой и технический райдер

Для удовлетворения потребностей певицы необходимы элитное авто, коньяк, кальян и шесть охранников.

Популярность певицы и телеведущей Ольги Бузовой трудно переоценить, так как всеобщее внимание приковано к ней. На звезду подписаны около 13 млн человек в соцсетях, а ее годовой заработок достигает 3,9 млн долларов или 257 млн рублей. При этом за каждый концерт Бузова получает около 1,5 млн рублей, а кроме того выдвигает технический и бытовой райдер.

Агенты Ольги Бузовой озвучили ее требования, среди которых есть обязательное предоставление автомобиля бизнес-класса и до шести телохранителей во время выступлений на сцене. Кроме того, в гримерке знаменитости должен присутствовать кальян с грейфрутовой кальяной смесью, а также коньяк, средняя стоимость которого превышает 4 тыс. рублей. Также в распоряжении звезды должны быть несколько бутылок энергетического напитка и средства для ухода за волосами.

Несмотря на высокие требования певицы, организаторы выступлений готовы выполнить их все, так как концерты Бузовой собирают полные залы.