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| | Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения

Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения

Сегодня, 08:43

Композитор Игорь Николаев никогда так не разочаровывал фанатов своими обращениями. Поклонники пришли в бешенство, что на старости лет он решил плагиатить молодого рэпера.

58-летний композитор Игорь Николаев скопировал идею песни T-Killah, чтобы поздравить свою жену Юлию Проскурякову с 36-летием. Речь идёт о песне «Ты нежная», клип к которой просто взорвал соцсети. Именно на эту песню рэпер T-Killah сделал предложение своей возлюбленной. Всё это стало основой для музыкального клипа. Строчки «Ты нежная, конечно я, давно хотел сказать люблю, холодная и снежная, я растопить тебя хочу» - это из песни рэпера. 58-летний Николаев в своей публикации указал следующее: «Моя целительница нежная! Как хорошо, что мы по-прежнему. Через дожди и вьюги снежные».

Поклонникам это показалось наглым копированием репертуара молодого исполнителя. Они в ответ стали писать негативные комментарии. «Сам не додумался? Теперь понятно, для чего 58-летнему старпёру 36-летняя девица нужна, если даже уникальное поздравление не смог придумать». Уличение в плагиате может подорвать карьеру композитора, которая сейчас переживает не лучшее время.


Вещий Олег
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