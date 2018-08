Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения

Моя целительница нежная! Ты ждёшь с любовью и надеждою! И согреваешь душу грешную, Снимая груз дороги с плеч! Моя целительница нежная! Как хорошо, что мы по-прежнему Через дожди и вьюги снежные Друг друга можем уберечь! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ! #игорьниколаев #целительница @uliaveronika

