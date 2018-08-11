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| | Рождение сына оставило Нелли Ермолаеву без друзей

Рождение сына оставило Нелли Ермолаеву без друзей

Сегодня, 08:46

Знакомые перестали выходить с ней на связь.

Популярная участница телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаева призналась в интервью, что рождение сына практически оставило её без друзей. Появление на свет Мирона, как она сама считает, лишь отсеяло тех людей, которые являлись «лишними», так как они попросту перестали выходить с ней на связь, когда её жизнь серьёзно изменилась. Однако, такие знакомые, по словам Ермолаевой, пытаются завуалировать своё поведение заботливостью, якобы им не удобно звонить и тревожить маму, у которой может проснуться ребёнок. Негативной стороной в этой ситуации для Нелли является то, что с многими из тех, кто перестал с ней общаться, у неё была довольно тесная свзязь.

Сама Ермолаева старается не расстраиваться, замечая, что она сама минимизирует общение с теми людьми, которые «тянут её вниз», не находясь с молодой мамой на одной волне. Ермолаева выразила своё недоумение, заявив, что вопреки всеобщим ожиданиям при встрече молодая мама не будет обсуждать со своими друзьями одного лишь ребёнка и памперсы.


Александр Вест
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