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| | Регина Тодоренко показала округлившийся животик

Регина Тодоренко показала округлившийся животик

Сегодня, 23:12

Отношения бывшей ведущей «Орла и решки» с Владом Топаловым развиваются очень быстро, вскоре они сыграют свадьбу, а их друзья сообщили о появлении через время ребенка у возлюбленных.

Многие звездные пары скрывают свои отношения, иного принципа придерживаются Регина Тодоренко и Влад Топалов. Они публикуют в интернете совместные изображения, а сама Регина недавно продемонстрировала снимок, где четко виден ее округлившийся живот.

Ныне ведущая вместе с Владом отдыхает в Греции и совсем не собирается возвращаться в Москву. Регина любит Белокаменную и всегда прилетала в нее с большой радостью, но не сейчас. Крит так впечатлил ее, что ныне Тодоренко не желает лететь в родной город. Многие предполагают, что рожать своего первенца Регина будет тоже в Греции, хотя не исключаются варианты с Лос-Анджелесом и все той же Москвой.


Никита Готский
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