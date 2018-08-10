Актриса очень боится рожать и видит из-за этого бредовые сны.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич беременна вторым ребенком, но все еще жутко волнуется перед родами. Из-за волнения и страха актрисе начали сниться бредовые сны, в одном из которых Хилькевич мерила бриллианты с Джулией Робертс, в другом летала. Именно поэтому на вторых родах Хилькевич будет присутствовать ее муж.

Актриса волнуется еще и потому, что во время второй беременности почему-то набрала меньше килограмм, чем во время первой. По словам Хилькевич, она ни в чем себя не ограничивала в плане питания, ела все, что хотела.

Журналистам артистка призналась, что хотела бы стать многодетной мамой, но загадывать относительно этого Хилькевич пока не будет. Знаменитость не исключает, что, возможно, остановиться на рождении только двоих детей.

Кроме того Хилькевич призналась, что ее ссору с Самбурской преувеличивают, к тому же, недавно актрисы возобновили общение. «Знаете, такое случается: люди перестают общаться, расходятся, а потом их пути-дорожки снова сходятся», - объяснила актриса.