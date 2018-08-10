В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»
| | На вторых родах Хилькевич будет присутствовать ее муж

На вторых родах Хилькевич будет присутствовать ее муж

Сегодня, 23:03

Актриса очень боится рожать и видит из-за этого бредовые сны.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич беременна вторым ребенком, но все еще жутко волнуется перед родами. Из-за волнения и страха актрисе начали сниться бредовые сны, в одном из которых Хилькевич мерила бриллианты с Джулией Робертс, в другом летала. Именно поэтому на вторых родах Хилькевич будет присутствовать ее муж.

Актриса волнуется еще и потому, что во время второй беременности почему-то набрала меньше килограмм, чем во время первой. По словам Хилькевич, она ни в чем себя не ограничивала в плане питания, ела все, что хотела.

Журналистам артистка призналась, что хотела бы стать многодетной мамой, но загадывать относительно этого Хилькевич пока не будет. Знаменитость не исключает, что, возможно, остановиться на рождении только двоих детей.

Кроме того Хилькевич призналась, что ее ссору с Самбурской преувеличивают, к тому же, недавно актрисы возобновили общение. «Знаете, такое случается: люди перестают общаться, расходятся, а потом их пути-дорожки снова сходятся», - объяснила актриса.


Новости по теме
Беременная Анна Хилькевич принимает поздравления в соцсетях
Беременная Анна Хилькевич принимает поздравления в соцсетях

Актриса Анна Хилькевич в связи с беременностью принимает поздравления в социальных сетях. Менее чем сутки назад артистка честно призналась поклонникам, что…

Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности
Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности

Звезда "Универа" Анна Хилькевич станет матерью во второй раз. О своей очередной беременности она рассказала сотрудникам СМИ.

Беременная Анна Хилькевич радуется покупке новой квартиры
Беременная Анна Хилькевич радуется покупке новой квартиры

 Звезда фильма «Универ» Анна Хилькевич рассказа пользователям Сети о том, насколько сильные положительные эмоции она испытала при приобретении недвижимости в…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости