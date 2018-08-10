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| | Ани Лорак рассказала про символ их семьи

Ани Лорак рассказала про символ их семьи

Сегодня, 22:54

В сентябре певице исполнится 40 лет, но о возрасте она не думает. У звезды много творческих планов, а ее семья требует особого внимания.

Ани Лорак любит озвучивать мультфильмы и сама является их поклонницей. Она признается, что в детстве любила смотреть советские мультфильмы, о которых отзывается с уважением, так как те учили уважению и добру. Отдельно певица отметила «Чебурашку». Ее турецкий муж-предприниматель после посещения Украины начал учить язык именно после просмотров этого мультфильма. Мурату понравился главный герой ленты и он стал коллекционировать все, что с ним связано. «Чебурашку» смотрит и дочь Лорак София, а фанаты, зная о любви Ани, дарят ей всевозможные Чебурашки, который ныне в кругу Лорак и ее мужа «семейный герой».

В сентябре 7-летняя дочь певицы пойдет в первый класс. Звезда признается, что девочка давно этого ждала и с нетерпением ожидает начало осени. Пока она занимается дома, учит стихи и английский язык.


Никита Готский
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