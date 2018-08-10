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| | Рустам Солнцев высмеял размер мужского достоинства Степана Меньшикова

Рустам Солнцев высмеял размер мужского достоинства Степана Меньшикова

Сегодня, 22:47

Блогер пошутил по поводу торчащего в купальных плавках «инструментика» экс-участника «Дом-2».

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высмеял размер мужского достоинства коллеги по проекту Степана Меньшикова. Своим подписчикам блогер придумал задание – оригинально назвать «степкин инструментик». При этом на фото с заданием сфотографирован и сам Солнцев, но его хозяйства не видно благодаря широкому крою шорт.

Комментаторы озвучили несколько креативных названий: «Степкин водонайчик», «Мал золотнИк и не дорог», «Степкина улитка», «Степкин корнишон». Вместе с этим Солнцеву посоветовали не судить других, если самому нечем похвастаться. Кроме того, многим поклонникам блогера показалось странным, что его так сильно интересует размер чужих пенисов.

Фото в плавках стало логическим продолжением предыдущего поста блогера про Степана Меньшикова, в котором Солнцев разместил отрывок из старого выпуска «Дом-2». На нем Меньшиков заявляет, что «любит пьянствовать» и лечиться от этого не собирается.


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