Прилучный заклеймил татуировкой Муцениеце

Звездная пара после ссоры снова воссоединилась. Актриса заявила, они вновь обрели счастье.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Актер по возвращению в семью сделал с женой парные татуировки, таким образом навеки заклеймив возлюбленную. «Теперь не снимешь», - говорит Агата. Актриса сообщает, что в их семье царит мир и любовь. Секрет их отношений довольно прост: несмотря на постоянные скандалы, все проблемы муж и жена решают сообща и на месте, садясь друг напротив друга и обсуждая возникшие сложности.

Теперь Павел хочет пополнения в семье, дабы Муцениеце родила третьего ребенка. Сама знаменитость пока не готова вновь становиться матерью.

Прилучный и Муцениеце расписались семь лет назад, в 2013 году у них родился сын Тимофей, а еще через три года дочь Мия. Летом пара поссорилась и некоторое время не общалась, а Павел показал в Сети совместный снимок с коллегой Лукерьей Ильяшенко.

Никита Готский