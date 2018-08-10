В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»
| | Твой удел лаптями торговать: Пользователи считают, что Анна Бузова паразитирует на славе сестры

Твой удел лаптями торговать: Пользователи считают, что Анна Бузова паразитирует на славе сестры

Сегодня, 22:40

Благодаря стремительной карьере Ольги Бузовой, о ней знают даже те, кто не смотрел ни единого выпуска «Дома-2». Ее сестра Анна не является ни телеведущей, ни певицей, а почти также популярна, как и сестра. Подписчикам показалось это несправедливым.

Очередной пост «младшенькой» Бузовой в Instagram был посвящен спорту и физическим нагрузкам. Девушка уверяет, что соскучилась по ним, просто сил нет и поинтересовалась у подписчиков: является ли и для них занятие спортом наркотиком?

Пользователи активно включились в обсуждение. Многие признались, что действительно жизни уже не мыслят без пробежки или утренней гимнастики, а также двух-трехчасового марафона в спортзале. Однако вопрос Анны услышали не все. Гораздо больше их заинтересовало фото девушки в сексуальном тренировочном костюме. «Попа орех, а волосы – шикардос. Молодчина, следишь за своим телом», - поделились фолловеры наблюдениями. «Супер фото, Анечка, ты – огонь просто», - восхищенно добавили другие комментаторы. «Девочка спорт, сногсшибательная фигура», - согласились с ними единомышленники.

Некоторые, впрочем, не смогли абстрагироваться от родственных связей Анны. Знаменитая сестра Ольга не дает покоям подписчикам: «Свой зад уже не знаешь куда вставить, сестра хоть «поет», а твой удел лаптями торговать! Видимо это удел вашего образования. За счет сестры не стоит так людям лезть в глаза», - заявили возмущенные хейтеры. Некоторые пользователи и вовсе решили, что Анна Бузова паразитирует на славе сестры. «Пока Ольга не развелась с мужем и не пошла в певицы, кто слышал о ее сестре? А теперь ишь, как паразитка, все туда же в шоу-бизнес… Хоть ни поет, ни играет… Теперь каждая челночница будет учить нас жизни», - написали наиболее раздраженные антифанаты.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Сестра Ольги Бузовой раскрыла секрет своего богатства
Сестра Ольги Бузовой раскрыла секрет своего богатства

В новой публикации сестра Ольги Бузовой призналась в секрете своего богатства. Анна Бузова утверждает, что ей помогла отнюдь не популярность сестры.

Отдыхать – не работать: Анна Бузова очаровала фанатов новым фото в купальнике
Отдыхать – не работать: Анна Бузова очаровала фанатов новым фото в купальнике

 Сестра популярной телеведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой тоже радует подписчиков интересными публикациями. Недавно Анна Бузова выложила в Instagram снимок,…

Младшая сестра Ольги Бузовой внезапно собралась замуж
Младшая сестра Ольги Бузовой внезапно собралась замуж

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна собралась замуж. Соответствующий вывод пользователи сделали, увидев девушку в прекрасном подвенечном платье. Пока что…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости