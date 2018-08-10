Твой удел лаптями торговать: Пользователи считают, что Анна Бузова паразитирует на славе сестры

Благодаря стремительной карьере Ольги Бузовой, о ней знают даже те, кто не смотрел ни единого выпуска «Дома-2». Ее сестра Анна не является ни телеведущей, ни певицей, а почти также популярна, как и сестра. Подписчикам показалось это несправедливым.

Очередной пост «младшенькой» Бузовой в Instagram был посвящен спорту и физическим нагрузкам. Девушка уверяет, что соскучилась по ним, просто сил нет и поинтересовалась у подписчиков: является ли и для них занятие спортом наркотиком?

Пользователи активно включились в обсуждение. Многие признались, что действительно жизни уже не мыслят без пробежки или утренней гимнастики, а также двух-трехчасового марафона в спортзале. Однако вопрос Анны услышали не все. Гораздо больше их заинтересовало фото девушки в сексуальном тренировочном костюме. «Попа орех, а волосы – шикардос. Молодчина, следишь за своим телом», - поделились фолловеры наблюдениями. «Супер фото, Анечка, ты – огонь просто», - восхищенно добавили другие комментаторы. «Девочка спорт, сногсшибательная фигура», - согласились с ними единомышленники.

Некоторые, впрочем, не смогли абстрагироваться от родственных связей Анны. Знаменитая сестра Ольга не дает покоям подписчикам: «Свой зад уже не знаешь куда вставить, сестра хоть «поет», а твой удел лаптями торговать! Видимо это удел вашего образования. За счет сестры не стоит так людям лезть в глаза», - заявили возмущенные хейтеры. Некоторые пользователи и вовсе решили, что Анна Бузова паразитирует на славе сестры. «Пока Ольга не развелась с мужем и не пошла в певицы, кто слышал о ее сестре? А теперь ишь, как паразитка, все туда же в шоу-бизнес… Хоть ни поет, ни играет… Теперь каждая челночница будет учить нас жизни», - написали наиболее раздраженные антифанаты.

Дарья Светозарова