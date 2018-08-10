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| | Самбурская и Рудова показали снимок из «лихих 90-х»

Самбурская и Рудова показали снимок из «лихих 90-х»

Сегодня, 22:02

Обе актрисы дружат еще с совместной работы в сериале «Универ», они и ныне проводят много времени вместе, хотя Наталья нередко видится с другими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Недавно Настасья Самбурская и Наталья Рудова попали на необычную вечеринку, которую проводили люди, «рожденные в 90-х». Анастасия опубликовала снимок, где видна группа молодых людей, стоящих на фоне старой двери со стеклом, обоями в квадратик и плакатом поп-группы «Тату» на стене в рамке. «Лихие 90-е», - подписала изображение Самбурская.

Ранее звезда «Универа» показала откровенный ролик, где снялась вместе с огурцами. В кадрах актриса провокационно держала во рту овощи, после чего фанаты отметили, что та смогла возбудить фантазию.


Никита Готский
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