Цена за обслуживание загородного особняка балерины внезапно выросла более чем в два раза.

Российская прима-балерина Анастасия Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ в загородном поселке, где расположен ее особняк. Внезапно цены за обслуживание удвоились без видимой причины, и Волочкова уверена: ее и некоторых ее соседей обворовывают коммунальщики, ожидая, что обеспечение люди будут платить двойную сумму просто так.

Адвокат балерины назвал конкретные цифры – цена на обслуживание поднялась с 20 тыс рублей в месяц до 50 тыс рублей в месяц. Кроме того, Волочкова считает, что ее менее звездные соседи платят намного меньше. Хотя звезда хочет решить вопрос с оплатой услуг ЖКХ мирным путем, она готова при необходимости обратиться в суд.

Пользователи Сети посоветовали Волочковой сначала обратиться за объяснениями непосредственно в ЖКХ, уточнить, за что именно с нее требуют 50 тыс рублей, а уже после получения объяснений поднимать истерику и угрожать судом.