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| | Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак

Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак

Сегодня, 21:48

Неутешительный прогноз сделала Марианна Абравитова. Она обвиняет родных знаменитости, которые якобы обо всем знают, но умалчивают о подробностях.

У недавно вышедшей из комы актрисы Марии Симдянкиной может быть рак. Гадалка Марианна Абравитова считает, что родственники звезды знают это, но не распространяются на публике. Маг заявила, что Симдянкина впала в кому из-за перенесенного наркоза в процессе лечения. Глядя в карты, она призывает близких актрисы сменить клинику и врачей. При этом она считает, что Марии не возвратить прежнего здоровья, но за свою жизнь она будет бороться изо всех сил и вскоре из нее точно не уйдет.

Ранее подруга Симдянкиной Елена Ксенофонтова сообщила, что два года актриса борется со страшнейшим недугом. Она перенесла операции, комы, ошибки медиков и равнодушие. Мария пришла в себя, но ее состояние оставляет желать лучшего.


Никита Готский
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