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| | Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом

Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом

Сегодня, 21:44

Отец экс-кандидата на пост президента России занимал должность мэра Петербурга в 90-е, и его дочь пытается вовсю сохранить о нем память.

Сегодня Анатолий Собчак мог бы отметить 81 год со дня рождения. В память об отце Ксения Собчак опубликовала в Сети архивный снимок, подписав его трогательными словами. «Ты всегда со мной», - пишет экс-ведущая «Дом-2», добавив, что вечером в Петербурге будет показана кинолента «Дело Собчака», который смогут посмотреть все желающие.

Анатолия Собчака нашли мертвым в 2000 году в отеле. По официальной версии, он скончался от сердечного приступа. Ксении тогда было 18 лет, она смогла стать успешной ведущей, журналисткой и сейчас пробует себя в политике. Не раз Собчак винила мать Людмилу Нарусову в падении отца как мэра северной столицы, так как та неадекватно себя вела и купила квартиру, которая проходила по уголовному делу.


Никита Готский
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