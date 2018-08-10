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| | Козловский рассмешил новым фото, сравнив себя с Рианной

Козловский рассмешил новым фото, сравнив себя с Рианной

Сегодня, 21:39

На новом изображении популярный музыкант предстал в образе, специально отобранном для очередного клипа.

Певец Виталий Козловский рассмешил интернет-пользователей необычной фотографией. Новый образ артист сопоставил с видом афроамериканской исполнительницы Рианны. Многие поклонники искренне посмеялись над выходкой Козловского, но некоторые отреагировали на нее довольно отрицательно. Сам певец гневные высказывания никак не прокомментировал.

На 9 мая Козловский отыграл концерт в Москве в честь Дня Победы, за что был раскритикован «патриотично» настроенными жителями Украины. Поддержал музыканта Филипп Киркоров, призвав его держаться, заметив, что от такого артисты становятся сильнее. Король эстрады не понаслышке знает о критике, так как его много раз бойкотировали и «предавали анафеме».


Никита Готский
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