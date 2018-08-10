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| | Роман Карпаклы и Марина Африкантова зарегистрируют свой брак в Москве

Роман Карпаклы и Марина Африкантова зарегистрируют свой брак в Москве

Сегодня, 21:36

Еще недавно пара не была готова к такому шагу, но последние события в их жизни повлияли на изменение решения молодых людей.

Участники «Дом-2» Роман Карпаклы и Марина Африкантова регистрируют свой брак в Москве. Недавно на Сейшелах прошла их свадьба, которая между тем не имела юридической силы, поэтому не все посчитали это настоящим бракосочетанием. Роман ранее часто заявлял, что не готов к серьезным отношениям, к детям своему жилью и возможности содержать жену.

Тем не менее Карпаклы созрел для такого поступка и предложил Африкантовой связать с ним себя брачными узами. В российской столице пара отправится в ЗАГС, где подаст соответствующее заявление на свадьбу и регистрацию.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что место Ольги Бузовой, ведущей «Дом-2», в психбольнице. По его мнению, певица не имеет права называть себя гением, она бесталланая и некрасивая девушка, а поддерживать ее могут только те, кто обожает скандальный телепроект.


Никита Готский
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