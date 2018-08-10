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| | Ани Лорак «встала на ноги» после предательства мужа

Ани Лорак «встала на ноги» после предательства мужа

Сегодня, 21:06

После внезапного недельного перерыва певица решила продолжить концертную деятельность.

Как гром среди ясного неба в конце прошлого месяца прогремел скандал с предполагаемой изменой мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу с киевской тусовщицей Яной Беляевой. Пару, которая вела себя слишком развязно в караоке, сняли на видео, а после распространили ролик в Сети. Первое время, пока СМИ обсуждали оплаченные Беляевой пластические операции, арендованные квартиры в центре украинской столицы, Лорак сохраняла молчание. После она и вовсе исчезла из социальных сетей из-за того, что отправилась отдыхать с дочерью и без мужа в Израиль. Фанаты заметили на новых фото, что певица больше не носит обручальное кольцо.

Однако Ани Лорак смогла пережить измену и «встала на ноги» после предательства мужа. Об этом говорит уже то, что исполнительница заявила о готовности продолжать концертную деятельность – в скором времени она выступит в Геленджике. Поклонники желают кумиру набраться терпения, сил и достойно выдержать это жизненное испытание.


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