Сестра Кейт Мосс продемонстрировала свои прелести на светском вечере

Девушка обнажила свою грудь, а находящиеся рядом фотографы незамедлительно сняли «горячий» момент.

Младшая сестра Кейт Мосс Лотти затмила свою старшую сестру сексапильной внешностью, она надела «голое» платье на светское мероприятие. Супермодель была так уверена в себе, что решила не прикрывать свою грудь. Наряд Лотти оказался из прозрачной сетки и кружева белого цвета. Модель не захотела комментировать свой образ, отметив, что любит одеваться так, как считает нужным.

Настоящее имя девушки – Шарлотта. Она начала трудиться на подиуме в 14 лет и к 20 годам успела сняться для многих брендов. Кейт поддерживает начинания сестры и всегда помогает той.

В январе азиатская модель Стелла Вонг умерла в Сингапуре после пения в караоке. В баре девушка пела и танцевала, вечером она почувствовала себя плохо и лишилась сознания. В больнице она впала в кому и умерла.

Никита Готский