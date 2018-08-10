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| | Сестра Кейт Мосс продемонстрировала свои прелести на светском вечере

Сестра Кейт Мосс продемонстрировала свои прелести на светском вечере

Сегодня, 21:03

Девушка обнажила свою грудь, а находящиеся рядом фотографы незамедлительно сняли «горячий» момент.

Младшая сестра Кейт Мосс Лотти затмила свою старшую сестру сексапильной внешностью, она надела «голое» платье на светское мероприятие. Супермодель была так уверена в себе, что решила не прикрывать свою грудь. Наряд Лотти оказался из прозрачной сетки и кружева белого цвета. Модель не захотела комментировать свой образ, отметив, что любит одеваться так, как считает нужным.

Настоящее имя девушки – Шарлотта. Она начала трудиться на подиуме в 14 лет и к 20 годам успела сняться для многих брендов. Кейт поддерживает начинания сестры и всегда помогает той.

В январе азиатская модель Стелла Вонг умерла в Сингапуре после пения в караоке. В баре девушка пела и танцевала, вечером она почувствовала себя плохо и лишилась сознания. В больнице она впала в кому и умерла.


Никита Готский
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