«Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой

Новым фото артистка хотела похвастаться плоским животом и осиной талией. Однако получила обратный эффект.
В Сети пользователи активно обсуждают новую фотографию Ольги Бузовой. Подписчиков интересует вопрос, где грудь артистки. На самом кадре исполнительница позирует в купальнике на фоне моря. Данным снимком Ольга хотела похвастаться стройной фигурой, плоским животом и осиной талией. Однако не все подписчики оценили достижение идеальной фигуры певицей. Многие пользователи задавались вопросом, где делать грудь Бузовой, уже больше 30 лет, а груди все нет. Один пользователь с весельем написал: «Внимание! Пропала грудь Бузовой. Кто найдет, тому вознаграждение». Другой подписчик написал, что артистка плоска, как доска.
Сама исполнительница проигнорировала разгоревшееся обсуждение. Она просто опубликовала еще одно фото, на котором изображена после концерта и создавалось ощущение, что Ольга упала на пол без сил от усталости.