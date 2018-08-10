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| | «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой

«Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой

Сегодня, 21:00

Новым фото артистка хотела похвастаться плоским животом и осиной талией. Однако получила обратный эффект.

В Сети пользователи активно обсуждают новую фотографию Ольги Бузовой. Подписчиков интересует вопрос, где грудь артистки. На самом кадре исполнительница позирует в купальнике на фоне моря. Данным снимком Ольга хотела похвастаться стройной фигурой, плоским животом и осиной талией. Однако не все подписчики оценили достижение идеальной фигуры певицей. Многие пользователи задавались вопросом, где делать грудь Бузовой, уже больше 30 лет, а груди все нет. Один пользователь с весельем написал: «Внимание! Пропала грудь Бузовой. Кто найдет, тому вознаграждение». Другой подписчик написал, что артистка плоска, как доска.

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A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Сама исполнительница проигнорировала разгоревшееся обсуждение. Она просто опубликовала еще одно фото, на котором изображена после концерта и создавалось ощущение, что Ольга упала на пол без сил от усталости.


Анна Котова
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