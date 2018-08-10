«Кулек на груди»: Васильев разнес в пух и прах платье Бородиной

Это произошло после того, как ведущая «Дома-2» побывала на фестивале «Жара». Однако, стилист оценил серьги знаменитости.

Посмотрев фотографии Ксении Бородиной с музыкального мероприятия «Жара», которое проходило в Баку, знаменитый стилист Александр Васильев был не в восторге от выбора ведущей телестойки и разнес платье в пух и прах. По словам стилиста, он положительно относится к нарядам с «бюстьем» на груди. Однако платье Ксении напоминает «кулек на груди». Васильев отметим, что Бородина удачно подобрала удлиненные серьги, которые подчеркнули тонкую шею. Для более удачного эффекта Ксении стоило не надевать крестик на цепочке и часы, они испортили весь образ. На подоле платья была бахрома, которую сам стилист обрезал бы. Такое уместно на торжествах, когда все кричат «Елочка, гори».

Напоминаем, что некоторое время назад Ксения Бородина высказала свое мнение по поводу мужского отношения к женщинам. Сейчас нет хвалебных песен дамам, которые кавалеры исполняли ранее. Бородина также отметила, что современная мода опирается на дебилов, а девушки сами позволяют плохо к себе относиться.

Анна Котова