В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов» Блогеров из России с помощью оружия выгнали из отеля в Тунисе Трампа подозревают в специальном обвале доллара Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы
| | «Кулек на груди»: Васильев разнес в пух и прах платье Бородиной

«Кулек на груди»: Васильев разнес в пух и прах платье Бородиной

Сегодня, 20:35

Это произошло после того, как ведущая «Дома-2» побывала на фестивале «Жара». Однако, стилист оценил серьги знаменитости.

Посмотрев фотографии Ксении Бородиной с музыкального мероприятия «Жара», которое проходило в Баку, знаменитый стилист Александр Васильев был не в восторге от выбора ведущей телестойки и разнес платье в пух и прах. По словам стилиста, он положительно относится к нарядам с «бюстьем» на груди. Однако платье Ксении напоминает «кулек на груди». Васильев отметим, что Бородина удачно подобрала удлиненные серьги, которые подчеркнули тонкую шею. Для более удачного эффекта Ксении стоило не надевать крестик на цепочке и часы, они испортили весь образ. На подоле платья была бахрома, которую сам стилист обрезал бы. Такое уместно на торжествах, когда все кричат «Елочка, гори».

Напоминаем, что некоторое время назад Ксения Бородина высказала свое мнение по поводу мужского отношения к женщинам. Сейчас нет хвалебных песен дамам, которые кавалеры исполняли ранее. Бородина также отметила, что современная мода опирается на дебилов, а девушки сами позволяют плохо к себе относиться.


Анна Котова
Новости по теме
"Ну точно транс": Поклонники разглядели у Ксении Бородиной мужской орган

Звезда "Дома-2" решила покрасоваться на фестивале «Жара» В Баку и ее снимок точно вошел в список самых странных и необычных.

Говнотопы: Поклонники не оценили новую обувь Ксении Бородиной
Говнотопы: Поклонники не оценили новую обувь Ксении Бородиной

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров решил устроить своей супруге необычное 8 марта и на Международный женский день отвез ее в Италию, откуда ведущая «Дома-2»…

Ксения Бородина предстала «Ангелом» перед поклонниками
Ксения Бородина предстала «Ангелом» перед поклонниками

 «Платье произвело фурор», - так восхищенная ведущая подписала новый кадр. Поклонники Бородиной также оценили светлое одеяние.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости