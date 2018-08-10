Сын Лазарева захотел стать гитаристом

Певец опубликовал ролик, на котором мальчик брынчит на басс-гитаре.

Певец Сергей Лазарев опубликовал видео, на котором его маленький сын Никита брынчит на басс-гитаре. В ролике мальчик признался, что сам захотел стать гитаристом, поэтому с удовольствием бил по струнам инструмента. И, судя по всему, знаменитый отец, чья жизнь тесно связана с творчеством и выступлениями на сцене, не против подобной профессии для сына.

Большинство фанатов Лазарева до сих пор с трудом воспринимают его в качестве отца ребенка. Часть поклонников не одобрили, что около 2,5 лет певец скрывал наличие сына. На сегодняшний день нет сведений о матери Никиты, поэтому часто звучат предположение, что Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери для вынашивания ребенка. Одновременно с этим, в СМИ выдвигаются теории о том, что Никиту и вовсе усыновили из детского дома. К последнему выводу некоторые приходят из-за того, что у мальчика светлые волосы и голубые глаза, в то время как у кровного сына певца должен был проявиться хотя бы один из доминантных генетических признаков – либо черные волосы, либо карие глаза.