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| | «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции

«Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции

Сегодня, 20:16

Балерина показала всего лишь свое отражение в стекле при входе в гостиницу, но пользователи нашли, за что ее раскритиковать. Подписчикам не понравилось «страшное платье» артистки и поза, которая «все портит».

Анастасия Волочкова продолжает активно вести микроблог в Instagram, несмотря на критику буквально под каждым постом. Балерина при этом часто отвечает хейтерам, «ставя» их на место. На этот раз она опубликовала фото из отеля в Греции, но и оно, несмотря на интересную задумку в стиле «снимок в отражении», вызвало бурю негативных комментариев. Некоторые поклонники принялись выспрашивать, как ей удалось отыскать безлюдное место среди переполненных гостиниц курортов, на что другие в вопросительной форме отметили, что балерину «дальше газона не пускают». Раскритиковали подписчики и наряд Волочковой, отметив, что ей пора перестать носить «страшные» платья и перейти на шорты. Некоторые все-таки отметили, что задумка снимка была интересной, но балерина сама испортила все позой.

Многих подписчиков заинтересовало, как Анастасия Волочкова могла оказаться в Греции, если она должна была быть в Москве на заседании суда, на что другие пользователи ответили, что балерина просто «пудрит всем мозг».


Виктория Озерова
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