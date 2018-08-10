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| | Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение

Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение

Сегодня, 20:01

Супруги встречаются не на сцене, а в судах, где занимаются дележом нажитого имущества. Юморист негодует, что его личная жизнь стала достоянием общественности.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке 30 лет и нажили полтора миллиарда рублей. Жена артиста требует от суда предоставить ей 80% имущества: машины, дачи и квартиры. Не так давно стало известно, что пара вместе не живет уже 15 лет, что для многих было довольно удивительно.

Петросян расстроен, что о ситуации с его разводом говорит публика и выражает надежду, что он и его почти бывшая жена придут к мирному соглашению. Он призвал не выносить на всеобщий обзор внутрисемейный конфликт, так как это ни к чему хорошему не приведет.

Недавно Евгений Петросян посетил Крым, где пообщался с местными репортерами. Он опроверг данные, что закрутил роман с молодой ассистенткой. Не взирая на проблему, юморист старается выглядеть хорошо и на полуострове, где он побывал на форуме «Таврида», находился в хорошем расположении духа.


Никита Готский
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